«Der kleine Nick»-Schöpfer Jean-Jacques Sempé ist tot

Schon zu Schulzeiten entdeckte der 1932 in Bordeaux geborene Jean-Jacques Sempé sein Zeichentalent. Gemeinsam mit dem «Asterix»-Autor René Goscinny (1926-1977) erfand er in den 1950er Jahren die berühmte Kinderbuchserie «Der kleine Nick» (Originaltitel: «Le petit Nicolas»). Die ersten Geschichten um den kleinen Jungen wurden zunächst in Comic-Form in einer belgischen Zeitschrift veröffentlicht.