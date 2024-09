«Der König der Löwen» in Hamburg: So verändert sich die Show

In welchem anderen Musical würden Sie gerne einmal eine Rolle übernehmen?

Benoit: Ich sehe mir oft Musicals in Amerika oder Grossbritannien an, die man in Deutschland nicht spielen würde oder könnte, weil die Kultur und der Zugang hier dafür nicht gegeben sind. Das sind Shows von Stephen Sondheim, Bob Fosse, starkes amerikanisches Material. Bei «Sweeney Todd» oder «Into the Woods» würde ich gerne mitspielen. Das ist meine Prägung, manchmal werde ich da sehnsüchtig. Neulich habe ich Daniel Radcliffe in «Merrily We Roll Along» am Broadway gesehen. Das war auch sensationell. Es sind noch mal andere Theater–Geschichten, wie wir sie hier nicht kennen. Bei uns muss es doch eher massenkompatibel sein, damit es im grossen Format gespielt werden kann.