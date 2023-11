Der Kraftakt hinter dem neuen Beatles-Song «Now and Then»

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung von «Now and Then» kündigte zudem die Plattenfirma Universal an, die Kompilation–Meilensteine «1962–1966 (The Red Album)» und «1967–1970 (The Blue Album)» überarbeitet auf den Markt zu bringen. Die Editionen würden auch den «neuen» Beatles–Song «Now and Then» und insgesamt 21 zusätzlich Songs beinhalten, die in der Ur–Ausgabe der Best–of–Alben nicht zu hören gewesen seien.