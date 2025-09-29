«Der letzte Bulle»: Comeback bei Prime Video für Ende Oktober geplant

«Der letzte Bulle» mit vielen bekannten Gesichtern

Neben Henning Baum kehrt Maximilian Grill (49) als sein Gegenpart Andreas Kringge zurück. Nicht nur Micks gewissenhafter Kollege, auch Martin Ferchert, Leiter der Mordkommission, wird ihm wieder zur Seite stehen. Wie im Original übernimmt Helmfried von Lüttichau (68) den Part. Tatjana Clasing (61) mimt wieder Uschi Nowatzki, Besitzerin von Micks Stammkneipe, und Robert Lohr (58) kehrt als Rechtsmediziner Roland Meisner zurück. Er bekommt mit Carolin Berger (Peri Baumeister, geb. 1986) eine «selbstbewusste Kollegin» an die Seite gestellt. Torben Liebrecht (47) spielt ihren Ehemann, Staatsanwalt Ralf Berger.