«Der letzte Bulle»: Comeback bei Prime Video für Ende Oktober geplant

Henning Baum (53) wird wieder zu Mick Brisgau: Dass «Der letzte Bulle» ein Seriencomeback feiert, war bereits bekannt. Jetzt steht auch fest, wann die sechste Staffel und damit das Comeback ansteht. Prime Video hat den Starttermin für die neuen Episoden bekanntgegeben.
Am 31. Oktober wird die Serie bei Prime Video starten, vier Wochen später ist sie dann auch im linearen TV zu sehen und wird in Doppelfolgen in Sat.1 gezeigt. Mick Brisgau kehrt laut Ankündigung «ohne Marke und Pistole, dafür mit unbändigem Kampfgeist» zurück nach Essen. Dabei muss sich «der verschollen und tot geglaubte» Ermittler «abermals ins Leben zurückkämpfen».
In der Originalserie erwacht Brisgau aus einem 20–jährigen Koma und löst wieder Fälle. Der unkonventionelle Ruhrpott–Cop wird bei seiner Rückkehr abermals «auf private und berufliche Hindernisse» stossen. Um wieder Fuss zu fassen, muss er sich aus einer misslichen Lage befreien und einen «tragischen Schicksalsschlag» verkraften.
«Der letzte Bulle» mit vielen bekannten Gesichtern
Neben Henning Baum kehrt Maximilian Grill (49) als sein Gegenpart Andreas Kringge zurück. Nicht nur Micks gewissenhafter Kollege, auch Martin Ferchert, Leiter der Mordkommission, wird ihm wieder zur Seite stehen. Wie im Original übernimmt Helmfried von Lüttichau (68) den Part. Tatjana Clasing (61) mimt wieder Uschi Nowatzki, Besitzerin von Micks Stammkneipe, und Robert Lohr (58) kehrt als Rechtsmediziner Roland Meisner zurück. Er bekommt mit Carolin Berger (Peri Baumeister, geb. 1986) eine «selbstbewusste Kollegin» an die Seite gestellt. Torben Liebrecht (47) spielt ihren Ehemann, Staatsanwalt Ralf Berger.
«Der letzte Bulle» feierte erstmals im April 2010 Premiere in Sat.1. In fünf Staffeln und 60 Episoden löste Henning Baum in der Rolle des aus einem 20–jährigen Koma erwachten Polizisten Mick Brisgau Kriminalfälle. Im Juni 2014 flimmerte die letzte Folge über die Bildschirme. Im November 2019 kam ein Spielfilm mit dem gleichen Titel, ebenfalls mit Baum in der Hauptrolle, in die deutschen Kinos.