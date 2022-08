«Der letzte Playboy»: Rolf Eden im Alter von 92 Jahren gestorben

Ob in Talkshows, dem Berliner Nachtleben oder einfach so: Eden inszenierte sich gerne als «Deutschlands letzter Playboy». Zu seinen Markenzeichen zählten der zumeist weisse Anzug, vorgefahren ist er am liebsten per Rolls-Royce. Auch in Bezug auf sein Liebesleben machte Eden seinem Ruf alle Ehre - sieben Kinder von sieben Frauen.