Der Meister der Parodie: Max Giermann wird 50

Giermann im TV: Debüt und Durchbruch

Seit den 2000ern tritt Giermann überwiegend als Komiker im Fernsehen auf. Sein Debüt erfolgte im Jahr 2004 mit der RTL–Sendung «Goxx». Zwar wurde die Show nach wenigen Folgen abgesetzt, doch er machte sich mit seiner Performance schnell einen Namen. «Die Sendung floppte gnadenlos, aber es sind einige Leute auf mich aufmerksam geworden», erzählte Giermann 2015 der «Welt». Beim Vorsprechen für die Show entdeckte er das Parodieren für sich: «Ich dachte, ich kann das überhaupt nicht. Ich konnte als Schüler nie Lehrer nachmachen oder so. Es gab nur dieses Casting für ‹Goxx›. Da habe ich dann die Wutrede von Rudi Völler mit dem Weizenbier parodiert.»