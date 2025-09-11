Der Mörder von John Lennon bleibt im Gefängnis

Ein Protokoll der jüngsten Anhörung auf Bewährung wurde bisher nicht veröffentlicht. Bei seinem Bewährungsausschuss vor drei Jahren drückte Chapman Reue für sein Verbrechen aus: «Ich wusste, was ich tat, und ich wusste, dass es böse war. Ich wusste, dass es falsch war, aber ich wollte den Ruhm so sehr, dass ich bereit war, alles zu geben und ein Menschenleben zu nehmen», sagte er damals.