Der nächste Eingriff: So geht es Model Anna Wilken

Um ihrem Kinderwunsch einen Schritt näher zu kommen, hat die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Kandidatin Anna Wilken (26) einen weiteren Eingriff auf sich genommen. Das Model, das unter Endometriose leidet und deshalb nur schwer schwanger werden kann, hat sich in einer Klinik in Belgien einer PRP-Behandlung unterzogen, die bei ihrer Gebärmutter und den Eierstöcken vorgenommen wurde.