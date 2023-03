Jan-Gregor Kremp als Richard Voss

Heinze folgt als Hauptkommissar Bergmann direkt auf Jan-Gregor Kremp. Der heute 60-jährige Schauspieler war seit Ende 2012 in der Rolle von Kriminalhauptkommissar Richard Voss zu sehen. Nach rund einem Jahrzehnt in der beliebten ZDF-Krimireihe teilte Kremp jedoch Anfang 2022 mit, dass er aussteigen wird. «Nach zehn Jahren ‹Der Alte› ist die Zeit gekommen, auch mal an eine Veränderung zu denken - zumal die Sechzig in greifbare Nähe rückt», hatte er laut des Senders erklärt. In «Der Preis, den ich zahle» war er am 17. März ein letztes Mal zu sehen.