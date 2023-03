Der neue «Alte» Thomas Heinze: «Jan-Gregor Kremp hat Tipps gegeben»

Der Berliner Schauspieler Thomas Heinze (58) steigt in das ZDF-Erfolgsformat «Der Alte» ein. Er ist der neue Hauptdarsteller in der Krimireihe, die bereits seit knapp 46 Jahren über die Bildschirme flimmert - konkret wurde die erste Episode am Ostermontag 1977 ausgestrahlt. In der Folge «Abstiegsangst» (24.3., 20:15 Uhr) feiert der charismatische Kriminalhauptkommissar Caspar Bergmann in München seinen Einstand und verdreht dabei vor allem einer Kollegin völlig den Kopf. Mehr zu seiner Rolle in dem Kultformat und den Tipps, die er von seinem Vorgänger Jan-Gregor Kremp (60), der von 2012 bis 2023 Kriminalhauptkommissar Richard Voss spielte, gerne angenommen hat, verrät Thomas Heinze im Interview mit spot on news.