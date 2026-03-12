Der neue Dauerbrenner? Das ist Oscar-Moderator Conan O'Brien

Aus dem Comedy–Schatten ins Gag–Rampenlicht

Dass sich das Aufleben lohnt, dafür sorgt nicht zuletzt Comedy–Experte Conan O‹Brien. Seine Brötchen verdiente er sich schon früh mit seinem Sinn für Humor, zunächst allerdings im Verborgenen. Ab den 80er Jahren startete er seine Karriere als Autor hinter den Kulissen gleich zweier US–Kultshows: Für Saturday Night Live (SNL) arbeitete er als einer der Gagschreiber, später wechselte er zu «Die Simpsons» und verfasste die Skripte zu einigen unvergesslichen Folgen. «Die eine Sache, auf die mich die Leute am meisten ansprechen, ist diese eine ›Simpsons'–Episode, die ich geschrieben habe», verriet er im Gespräch mit Howard Stern. Fans der Zeichentrickserie dürften an nur einem Wort erkennen, um welche es sich handelt: Monorail...