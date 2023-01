Louis Klamroths Werdegang als Polit-Talker

Trotz dieses beachtlichen Erfolges blieb Klamroth der Schauspielerei nicht treu. Nach einem dritten und bisher letzten gemeinsamen Auftritt mit Peter Lohmeyer in der Tragikomödie «Schenk mir dein Herz» (2010) - wieder spielten sie Vater und Sohn - engagierte sich Klamroth für die Organisation SOS-Kinderdorf in Guatemala und Haiti, studierte in Amsterdam und London Politikwissenschaften und absolvierte ein Praktikum in der Redaktion von «Günther Jauch».