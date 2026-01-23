Der neue «Masters of the Universe»-Trailer zeigt Reise von He-Man

Handlung bleibt Serie grösstenteils treu

Der Trailer zeigt, dass sich der Film stark auf Nicholas Galitzine als He–Man fokussieren wird. Als Kind wurde Prinz Adam auf der Erde versteckt und vom magischen Schwert seiner Vorfahren getrennt. Erst als junger Erwachsener findet er das Schwert wieder und kehrt auf seinen Heimatplaneten Eternia zurück, um sein wahres Schicksal anzunehmen und als mächtigster Mann des Universums sein Land zu verteidigen.