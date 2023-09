Der neue Wiesn-Hit? Dieser Italo-Klassiker erobert das Oktoberfest

Es gibt auch eine deutsche Cover–Version

In Deutschland kletterte der Song 1981 bis auf Platz 11 der deutschen Charts, war ausser in Italien auch in der Schweiz (Platz 2) und in Österreich (Platz 7) erfolgreich. Die vierköpfige Band Ricchi e Poveri wurde 1967 in Genua gegründet und ist bis heute aktiv. Seit Ende der 60er Jahre haben sie über 20 Millionen Alben verkauft.