Der Norweger-Pullover als winterlicher Mode-Klassiker

Prominente Fürsprecher des Klassikers

Es gibt zahlreiche prominente Figuren, die sich in dem norwegischen Kleidungsstück zeigen und den Trend vormachen. Die skandinavische Influencerin Anouk Yve begeistert ihre Fans regelmässig mit ihrem klassischen, ausgefallenen und gleichzeitig minimalistischen Stil. In ihren Beiträgen präsentiert sie häufig ihre wöchentlichen Looks und so fand auch der Norweger–Pullover diesen Herbst bereits einige Male seinen Platz in ihrer täglichen Garderobe.