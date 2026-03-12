Der Oscar ist zum Greifen nah: Was Jessie Buckley so stark macht

Inmitten dieser Buckley–Euphorie scheint es aber auch den ersten Karriere–Stresstest für sie zu geben. In «The Bride! – Es lebe die Braut», einer Neuinterpretation von «Frankensteins Braut», spielt sie die titelgebende Wiederauferstandene. An den internationalen Kinokassen hat es der stargespickte Film, bei dem Maggie Gyllenhaal Regie und Drehbuch beisteuerte, bislang aber nicht leicht. Das Buckley anzukreiden, wäre allerdings unfair: Eine experimentelle Geschichte, ein mit rund 90 Millionen Dollar vergleichsweise hohes Budget und der Umstand, dass kurz zuvor bereits Guillermo del Toros «Frankenstein» erschienen war, machten «The Bride!» wohl schon vor dem Kinostart zu einer Totgeburt.