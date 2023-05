Darum geht es in «Der Pass 3»

Nachdem Ellie Stocker (Jentsch) und Gedeon Winter (Ofczarek) am Ende der zweiten Staffel zu erbitterten Gegnern geworden sind, führen die Ereignisse sie in Staffel drei ein letztes Mal zusammen. Eine Reihe von rätselhaften Morden auf beiden Seiten der bayerisch-österreichischen Grenze erschüttert die Region. Während beim Fall des Krampus-Mörders Gregor Ansbach (Franz Hartwig, 37) in Staffel eins und beim mordenden Erben und Möchtegern-Klaviervirtuosen Alexander «Xandi» Gössen (Dominic Marcus Singer, 30) in Staffel zwei ein Tatmuster erkennbar wurde, bleiben die Motive der neuen Mordserie für die Ermittler zunächst im Dunkeln.