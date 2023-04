Jessica M'Barek: «New York ist der perfekte Platz für uns zwei»

«Eigentlich bin ich in Kalifornien aufgewachsen, aber mein Herz schlägt für New York - schliesslich lebe ich schon über 20 Jahre in dieser Stadt», sagte Jessica M‹Barek. Im hippen Viertel Dumbo im Stadtteil Brooklyn hat das junge Ehepaar eine gemeinsame Wohnung bezogen. Dumbo liegt direkt am Ufer des East River. Von dort aus bietet sich ein wunderbarer Blick auf die Skyline von Manhattan. «Ich bin so froh, dass wir endlich zusammen an der Ostküste leben», erklärt M›Barek.