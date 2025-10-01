«Der Promihof»: Diese Reality-TV-Urgesteine sind dabei

Dschungelcamper und Datingshow–Experten

Auf den «Promihof» ziehen werden Giulia Siegel, Cosimo Citiolo, Gigi Birofio und Paco Herb. Die ersten drei waren unter anderem bereits im Dschungelcamp, Herb war in Formaten wie «Kampf der Realitystars» oder «Are You the One? – Realitystars in Love» und wird bald ins «Promi Big Brother»–Haus ziehen. Ebenso ist die künftige «PBB»–Bewohnerin Pinar Sevim auf dem «Promihof» mit dabei. Aurelia Lamprecht, Laura Morante, Emma Fernlund, Sandra Sicora, Ina Kina, Nadja Grossmann, Jenny Grassl und Tim Kühnel kennt man ebenfalls aus dem Reality–TV, insbesondere aus Datingformaten.