«Der Promihof» und «Love Island VIP»: Fortsetzungen bestätigt

Besonders bemerkenswert ist auch der Social–Media–Erfolg der von Constantin Entertainment produzierten Show. Auf TikTok erreichten die Inhalte bis zu 9,6 Millionen Views – kein anderer Beitrag des Senders erzielte 2025 einen höheren Wert. Das Format, bei dem Promis auf einem Bauernhof in Polen einziehen und von Landwirt Nino Sifkovits (30) aus dem Ochsenknecht–Clan beaufsichtigt werden, traf offenbar genau den Nerv eines jungen, digital affinen Publikums. Am heutigen 17. Dezember läuft das Staffelfinale um 20:15 Uhr linear bei RTLzwei – eine Woche nach der digitalen Premiere auf RTL+.