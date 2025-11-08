«Der Quiz-Champion»: Thomas Gottschalk feiert Premiere als Experte

Neben ihm greift erneut Jürgen von der Lippe (77) ins Geschehen ein. Der Moderator, Entertainer und bekennende Sprachliebhaber gilt seit Jahren als feste Grösse im Experten–Team. Sein Gebiet: Literatur und Sprache. Von der Lippe freut sich auf die neue Staffel: «Ich finde es wunderbar, dass man Bildung auch mit Spass verbinden kann. Hier trifft Witz auf Wissen – das gefällt mir.» Mit seinem scharfen Verstand und seinem unnachahmlichen Wortwitz dürfte er auch diesmal wieder manchem Kandidaten das Leben schwer machen.