Der Siegeszug geht weiter: Nächster Netflix-Rekord für «Dahmer»

Der kontroverse Netflix-Hit «Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer» feiert den nächsten Rekord. Die True-Crime-Serie um den berüchtigten US-Serienmörder wurde in Woche zwei 299,84 Millionen Stunden geschaut. Damit ist «Dahmer» nun eine der meistgeschauten englischsprachigen Netflix-Serien in einer einzigen Woche. In der ersten Woche waren es bereits 196,2 Millionen Stunden - der erfolgreichste Neustart aller Zeiten.