«Der Sommer, als ich schön wurde»: Serie bekommt Film-Finale

Eine der erfolgreichsten Serien bei Prime Video

Bereits die Zahlen zeigen, wie beliebt die Serie ist: Die dritte Staffel wurde innerhalb der ersten sieben Tage von 25 Millionen Menschen weltweit gesehen – und gehört damit zu den fünf meistgesehenen zurückkehrenden Staffeln auf Prime Video. Die Premiere der ersten Staffel im Sommer 2022 katapultierte die Serie sofort an die Spitze der Streaming–Charts, Staffel zwei verdoppelte innerhalb der ersten drei Tage die Zuschauerzahlen.