Der «Star Trek»-Fahrplan 2023: Darauf können sich Fans freuen

«Star Trek: Picard»: Staffel drei startet am 17. Februar

Am 17. Februar 2023 geht die «Star Trek»-Revival-Serie «Picard» auf Amazon Prime Video mit der dritten Staffel weiter. Die von Sir Patrick Stewart (82) verkörperte Hauptfigur wird dann neue Abenteuer erleben. Neben den bereits zurückgekehrten «Star Trek: The Next Generation»-Darstellern Jonathan Frakes (70) als Riker und Marina Sirtis (67) als Troi werden dann auch LeVar Burton (65) als Geordi La Forge, Michael Dorn (70) als Klingone Worf sowie Gates McFadden (73) als Dr. Beverly Crusher mit von der Partie sein. Die dritte «Picard»-Staffel wird somit zu einer veritablen «The Next Generation»-Reunion.