«Star Wars: The Bad Batch»: Staffel zwei erscheint am 4. Januar 2023

Los geht das «Star Wars»-Jahr 2023 mit der zweiten Staffel der kindgerechten Animationsserie «Star Wars: The Bad Batch». Die titelgebende Eliteeinheit erlebt im «Star Wars: The Clone Wars»-Spin-off gemeinsam mit dem Klon-Mädchen Omega neue Abenteuer in der weit, weit entfernten Galaxis. In Staffel zwei, die aus 16 Episoden besteht, wird auch Fan-Liebling Commander Cody mitwirken. Einen ersten Trailer gibt es auch schon.