«Der Super Mario Bros. Film»: Diese Rekorde brach er seit Kinostart

Der Film erzählt die Geschichte der beiden Brüder Mario und Luigi, die im New Yorker Stadtteil Brooklyn ein Klempner-Geschäft eröffnen. Als sie in einen Abwasserkanal steigen, um Rohrleitungen zu reparieren, werden sie in ein mysteriöses Rohr hineingesaugt und voneinander getrennt. Beide landen in fremden Welten, in denen sie auf andere Nintendo-Charaktere treffen.