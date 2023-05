«Der Super Mario Bros. Film» knackt die eine Milliarde Dollar

Obwohl «Der Super Mario Bros. Film» im Vorfeld teilweise eher schlechte Kritiken erhalten hatte, brach er bereits am Oster-Wochenende mehrere Rekorde. Allein in den USA spielte er umgerechnet rund 187 Millionen Euro ein. Insgesamt kamen in den ersten fünf Tagen umgerechnet 346 Millionen Euro zusammen. Sowohl in der Kategorie Videospiel-Verfilmung als auch in der Kategorie Animationsfilm hat «Mario» somit den erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten hingelegt. Bisher waren die jeweiligen Rekord-Halter «Warcraft» und «Frozen 2».