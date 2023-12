Der «Tatort»-Fahrplan für Weihnachten und Silvester

Sonntag, 31. Dezember, Silvester – kein Krimi!

In «Die grosse Silvester Show» mit Hans Sigl und Francine Jordi bekommt das TV–Publikum Party–Hits, Pop–Songs, Schlager–Evergreens, stimmungsvolle Balladen und Rock–Klassiker serviert. Als Gäste für den langen Showabend (bis 0:20 Uhr) sind angekündigt: Christina Stürmer, DJ Ötzi, Right Said Fred, OMD, Vaya Con Dios, Stefanie Heinzmann, Claudia Jung, Mike Singer, Heinz Rudolf Kunze, Melissa Naschenweng, Sarah Engels, Loona, Hermes House Band, The Baseballs, The Kolors, Marti Fischer, Paveier, Paul Morocco & Olé, Mark Keller und Mirja Boes.