«Der Teufel trägt Prada 2»-Dreh: Anne Hathaway fällt die Treppe runter

Hathaway ist auf den Fotos vom Set in einer hellen, transparenten Bluse und einem schwarzen Faltenrock sowie mit Sonnenbrille zu sehen. Den eleganten Look rundeten schwarze Riemchensandaletten ab, die der 42–Jährigen allerdings bei der Szene zum Verhängnis wurden, wie weitere Schnappschüsse zeigen, die unter anderem «Page Six» veröffentlichte: Als Anne Hathaway die Treppe hinunterging, brach der Absatz von einem ihrer Schuhe ab, woraufhin sie stürzte und auf ihrem Po landete.