«Der Teufel trägt Prada 2»-Dreh: Miranda Priestly trifft Anna Wintour

Auch Stanley Tucci ist dabei

Neben Meryl Streep sass Medienberichten zufolge auch Stanley Tucci (64) in der ersten Reihe der Show und ging anschliessend hinter die Bühne, um Wintour zu begrüssen. Er trug das Kostüm von Nigel, dem Art Director von «Runway». Dass die beiden Filmstars in ihren «Der Teufel trägt Prada»–Outfits bei der Modenschau waren, lässt darauf schliessen, dass ihr Auftritt im Rahmen der Dreharbeiten zu der Fortsetzung des Films stattfand. Die Produktion läuft bereits seit mehreren Wochen.