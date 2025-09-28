«Der Teufel trägt Prada 2»-Dreh: Miranda Priestly trifft Anna Wintour

Dieses Treffen könnte Geschichte schreiben. «Der Teufel trägt Prada»–Star Meryl Streep (76) sass offenbar in voller Montur als ihre ikonische Filmfigur Miranda Priestly, Chefredakteurin des «Runway»–Magazins, in der ersten Reihe der Dolce & Gabbana–Modenschau in Mailand. Hinter den Kulissen traf Streeps Priestly dann auf Anna Wintour (75) von der «Vogue», die die Inspiration für Priestly war.
«Vogue» postete auf Instagram ein Video dieses besonderen Moments und nahm Bezug auf ein Zitat aus «Der Teufel trägt Prada»: «Können Sie bitte Gabbana buchstabieren? Natürlich können sie das. Heute traf die legendäre Chefredakteurin des ‹Runway›–Magazins, Miranda Priestly, in Mailand nach der Frühjahrsshow 2026 von @dolcegabbana auf Anna Wintour von ‹Vogue›.» In dem Video sagt «Priestly» zu Wintour: «Sie sehen so wunderschön aus» und «Das ist meine erste Modenschau».
Auch Stanley Tucci ist dabei
Neben Meryl Streep sass Medienberichten zufolge auch Stanley Tucci (64) in der ersten Reihe der Show und ging anschliessend hinter die Bühne, um Wintour zu begrüssen. Er trug das Kostüm von Nigel, dem Art Director von «Runway». Dass die beiden Filmstars in ihren «Der Teufel trägt Prada»–Outfits bei der Modenschau waren, lässt darauf schliessen, dass ihr Auftritt im Rahmen der Dreharbeiten zu der Fortsetzung des Films stattfand. Die Produktion läuft bereits seit mehreren Wochen.
Der mit Spannung erwartete zweite Teil des Kultstreifens aus dem Jahr 2006 handelt von «Runways» Kampf gegen den Niedergang der Printmagazine. Auch Anne Hathaway (42) als Andy und Emily Blunt (42) als Emily, die beide Assistentinnen von Priestly waren, kehren für den Film zurück. In der Fortsetzung ist Blunts Emily nun eine einflussreiche Werbefachfrau, die mit dem Magazin arbeitet. «Der Teufel trägt Prada 2» soll bereits im Frühjahr 2026 in die Kinos kommen.