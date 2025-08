«Der Teufel trägt Prada 2»: Meryl Streep im roten Traumkleid am Set

Neu hinzu stösst Simone Ashley (30), die ebenfalls beim Dreh am American Museum of Natural History in New York City gesichtet wurde. Fotos zeigen sie in einem schwarzen Kleid, High Heels und einer glitzernden Strumpfhose. Welche Figur sie in dem Sequel spielen wird, ist noch nicht bekannt. Daneben wurde auch das Model Ashley Graham (37) am Set abgelichtet.