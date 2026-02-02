«Der Teufel trägt Prada 2»: Meryl Streep zurück in Biest-Höchstform

Die neue Vorschau zeigt Streep wieder in ihrer eiskalten Rolle als Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins «Runway». Ebenfalls wieder an ihrer Seite: Stanley Tucci als treuer Berater Nigel. Beide treffen im Laufe des Films auf Anne Hathaway als Andy und Emily Blunts Emily. Dabei scheint sich Miranda jedoch an keine der beiden erinnern zu können – nicht einmal an ihre Angewohnheit, alle ihre Assistentinnen «Emily» zu nennen.