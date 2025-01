Der Trump-Clan ist zurück im Weissen Haus

Doch die First Lady rückte nach der gewonnenen Wahl wieder näher an die Seite ihres Ehemannes und formulierte selbst ihre ehrgeizigen Pläne. «Ich habe schon gepackt, ich habe die Möbel ausgewählt, die hinein sollen», sagte die 54–Jährige dem Sender Fox News. Von ihr kann man also in der Zukunft viel Präsenz in den Medien erwarten. Auch zu politischen Themen äussert sich Melania immer mal wieder. Besonders bemerkenswert war noch im Wahlkampf ihre gegensätzliche Meinung gegenüber ihrem Gatten in Bezug auf das Thema Abtreibung.