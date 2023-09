Der US-Schauspieler Billy Miller ist tot

Ausserdem hatte er wiederkehrende Auftritte in bekannten Produktionen wie «Suits», «Ray Donovan», «Schatten der Leidenschaft» oder «All My Children». Für seine Leistung in «Schatten der Leidenschaft» wurde Miller sogar mit insgesamt drei Daytime–Emmy–Awards ausgezeichnet. Auch in Kinofilmen wirkte Miller mit. So war er unter anderem auch in dem Oscar–nominierten Clint–Eastwood–Film «American Sniper» an der Seite von Bradley Cooper (48) zu sehen.