Der «Walking Dead»-Guide: Was läuft gerade und was kommt noch?

Zugleich hat AMC jedoch eine neue, aus sechs Kurzfilmen bestehende Serie mit dem Titel «More Tales From the Walking Dead Universe» angekündigt, die dann doch – bis hin zum Serientitel – ziemlich viele Ähnlichkeiten mit «Tales of the Walking Dead» aufweist. Für «More Tales From the Walking Dead Universe» gibt es derzeit noch keinen Starttermin.