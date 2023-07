Nach dem Weggang aus Tschechien verbrachte er sein Leben zurückgezogen in Paris: Milan Kundera lebte seit 1975 mit seiner Frau im Exil in Frankreich. 1979 war ihm von dem kommunistischen Regime die tschechoslowakische Staatsbürgerschaft entzogen worden. 1981 nahm er die französische Staatsbürgerschaft an. In seinen Werken setzte er sich unter anderem kritisch mit dem Kommunismus und seiner eigenen Vergangenheit auseinander.