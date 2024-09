Der Wiesn-Besuch kann kommen: Die schönsten Accessoires zum Dirndl

Schicker Kopfschmuck für die Wiesn

Ein Hut zum Dirndl? Unbedingt! 2024 darf der traditionelle Trachtenhut nicht fehlen. Besonders im Trend: Filzhüte in gedeckten Farben wie Grau, Beige oder Tannengrün. Ein Trachtenhut ist nicht nur klassisch, sondern schützt auch vor Sonne und – falls nötig – vor einem kleinen Wiesn–Regenschauer. Abgesehen davon sind Haar–Accessoires wie Blumenkränze oder Haarreifen mit Perlen– und Blumen–Applikationen auch in diesem Jahr wieder eine perfekte Ergänzung zu romantischen Dirndln mit Spitzenblusen und sorgen für einen frischen, verspielten Look.