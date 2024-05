Der Y2K-Gürtel ist zurück: So stylt man das Accessoire heute

Der Y2K–Gürtel erinnert an die ikonischen Looks von Destiny's Child und verleiht jedem Outfit eine nostalgische Note. So wurde beispielsweise Kaia Gerber (22) laut der US–amerikanischen «Glamour» erst kürzlich mit einem riesigen Gürtel gesichtet. Ähnliche Modelle findet man derzeit in den Kollektionen diverser Modemacher, die damit bei den Generationen vor Gen Z für einen Flashback in die Schulzeit sorgen.