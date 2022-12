«Der Zauberer von Oz»: Sanduhr aus dem Kultfilm versteigert

Das Stundenglas gefiel den Produzenten von MGM so gut, dass sie es noch in anderen Filmen einsetzten. So ist die Sanduhr in «Babes on Broadway» (1941) zu sehen, ebenfalls mit Judy Garland. Ausserdem nutzen sie das Requisit in «Diane - Kurtisane von Frankreich» (1956) und «Der mysteriöse Dr. Lao» (1964).