«Desaster»: Franjo Pooth feiert seine TV-Show-Premiere

In der Paar–Ausgabe des «Grill den Henssler Sommer–Specials» gibt es eine TV–Show–Premiere: Franjo Pooth (56) ist gemeinsam mit Ehefrau Verona (57) dabei. Seinen Auftritt in der Sendung, die am 12. Oktober um 20:15 Uhr bei VOX (und vorab auf RTL+) läuft, erklärt der Unternehmer laut einer Mitteilung so: «Ich hatte ein bisschen was getrunken an dem Abend, als Verona mich gefragt hat. Und dann hatte ich es vergessen. Jetzt stehe ich hier in dem Desaster.» Ausserdem fügt Franjo Pooth hinzu, er habe sich 25 Jahre «vor solchen Shows gedrückt, und jetzt blamiere ich mich».