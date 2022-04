Deshalb erscheint Zendaya dieses Jahr nicht bei der Met Gala

Met Gala am 2. Mai

Die Met Gala, die als das Fashion-Event des Jahres bekannt ist, musste 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ausfallen. Im vergangenen Jahr fand sie im September statt, 2022 wurde sie wieder traditionell für den ersten Montag im Mai angesetzt. Bedeutet: Am 2. Mai wird sich einmal mehr das Who's-Who der Hollywood-Stars in Sachen Mode auf den Stufen des Metropolitan Museum of Art (Met) in New York messen.