Deshalb hat Herzogin Meghan bei Oprah ausgepackt

Bei der Wohltätigkeitsveranstaltung in New York, bei der Meghan und Harry mit einem Menschenrechtspreis ausgezeichnet wurden, sagte die Herzogin von Sussex laut «Page Six» zudem: Die meisten Menschen in solchen Situationen suchten wahrscheinlich nach Leuten, die Ähnliches durchgemacht und ein glückliches Ende erlebt haben. «Und deshalb habe ich die Entscheidung getroffen, zu sagen: 'Wenn meine Erfahrung jemand anderem helfen kann, sich nicht so zu fühlen oder zu wissen, dass es Hoffnung gibt, dann ist es jede Sekunde wert, was auch immer damit verbunden ist.»