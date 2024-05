Deshalb ist Jennifer Aniston kein Fan von TikTok

«Sie können dich in ihren Bann ziehen und du hast Stunden deines Lebens verschwendet», so der «Murder Mystery»–Star, der es selbst manchmal nicht glauben kann, «wenn ich mich in einem wahren Wurmloch aus Hunde– und Welpenvideos, Videos von geretteten Tieren, Babys und Katzen wiederfinde». Neben der Menge an Informationen, die über die sozialen Medien weitergegeben werde, sei für Aniston der ungesündeste Aspekt der sozialen Medien «die mentale Gesundheit, unter der Kinder aufgrund des Vergleichs und der Verzweiflung leiden».