Deshalb kam Kate Hudson mit ihrem Bruder zu den Actor Awards

Sie kannte Verlobten lange vor ihrer Beziehung

Kate Hudson lernte ihren heutigen Verlobten kennen, als sie 23 Jahre alt war. In einem Instagram–Beitrag verriet sie, dass sie mit seinen Stiefschwestern befreundet sei und so auf den Musiker traf. Mehr als ein Jahrzehnt später, im Jahr 2016, soll ihre Romanze ihren Anfang genommen haben. Im September 2021 gaben sie dann ihre Verlobung bekannt. «Los geht's», schrieb sie zu einem Instagram–Foto, auf dem sie an dem Musiker lehnt. Eine Hochzeit steht jedoch weiterhin aus.