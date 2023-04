«Zu seltsam» für den «GoT»-Star

Deshalb kann Nikolaj Coster-Waldau «House of the Dragon» nicht ansehen

Während viele «Game of Thrones»-Fans das Sequel «House of the Dragon» gefeiert und fleissig angesehen haben, hat Nikolaj Coster-Waldau die Serie gemieden. Den Grund hat der «GoT»-Star in einem Interview verraten.