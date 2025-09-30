Deshalb meidet Paul Bettany den Film «Ritter aus Leidenschaft»

Paul Bettany (54) hat den emotionalen Grund verraten, warum er den Film «Ritter aus Leidenschaft» (2001) nicht mehr anschaut. Er vermisst seinen Co–Star Heath Ledger (1979–2008), wie die US–Zeitschrift «Entertainment Weekly» berichtet. Der Brite feierte mit der Action–Komödie seinen Durchbruch.
Der Schauspieler war nun gemeinsam mit seiner «WandaVision»–Kollegin Elizabeth Olsen (36) zu Gast auf der L.A. Comic Con. Bei einer Fragerunde sprach ihn ein Fan auf «Ritter aus Leidenschaft» an.
Bettany erklärte dem Bericht zufolge: «Es kommt mir vor wie in einem anderen Leben. Manchmal sprechen mich Leute auf der Strasse an und zitieren aus dem Film, aber ich kann mich an diese Zitate nicht erinnern. Ich kann mich an nichts davon erinnern», so der Brite.
«Ich habe den Film angeschaut, als er in den Kinos anlief. Danach habe ich ihn nie wieder geguckt. Dafür gibt es viele Gründe. Einer davon ist, dass ich Heath zu sehr vermisse», fügte der Schauspieler hinzu.
Oscarpreisträger starb 2008
Heath Ledger spielte damals die Hauptrolle in «Ritter aus Leidenschaft». Der Schauspieler verstarb im Alter von 28. Jahren. Für seine Darbietung des Jokers in «The Dark Knight» (2008) wurde Ledger posthum mit dem Oscar ausgezeichnet.
In «Ritter aus Leidenschaft» verkörperte Bettany den englischen Dichter und Schriftsteller Geoffrey Chaucer. Ledger übernahm die Rolle des William Thatcher, der sich nach dem Tod seines Herrn eine neue Identität als Ritter zulegt. Shannyn Sossamon (46), Rufus Sewell (57) und Alan Tudyk (54) waren ebenfalls in dem von Brian Helgeland (64) inszenierten Film zu sehen.
«Er war ein Star»
Bettany äusserte sich schon 2021 in einem Gespräch mit «Vulture» zu Ledger. «Er hatte eine besondere Ausstrahlung. Ledger war ein Star. Sobald man ihn traf, strahlte er und es war sehr schwer, sich nicht in ihn zu verlieben. Er war ein sehr verspielter, fröhlicher Mensch», so Bettany in dem Interview.