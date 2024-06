Deshalb punktet Anne Hathaway mit ihrem Stil

Der Name Anne Hathaway (41) ist derzeit in aller Munde. Das liegt zum einen an ihrem neuen Film «Als du mich sahst», in dem sie neben Nicholas Galitzine (29) die Hauptrolle spielt. Die beiden verkörpern ein Liebespärchen, und sorgen im Film aufgrund ihres Altersunterschieds von 16 Jahren für Aufsehen. Aber nicht nur in ihrer Rolle ist Anne Hathaway jung geblieben.