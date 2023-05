Nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes mit Rapper Sido (42) im Jahr 2013 entschloss sich Schauspielerin und Moderatorin Charlotte Würdig (44), ihren Geschlechtsgenossinnen etwas an die Hand zu geben, mit dem sie sich im stressigen Alltagstrubel stets perfekt in Form halten können. Innerhalb kürzester Zeit gelang es ihr, ihre 2015 gelaunchte Fitnessplattform «Upgrade U by Charlotte Würdig» zu einer der erfolgreichsten Fitness-Plattformen auf dem deutschen Markt zu machen.